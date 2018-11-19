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Ретроградный Меркурий

19.11.2018 19:41 1 588 просмотров
Планета Меркурий вступает в ретроградное движение 17 ноября и пробудет в ретро-движении до 07 декабря. Что же нам ждать от ретро-Меркурия?


Меркурий сейчас находится в Стрельце, настраивая нас на активные действия, и заряжая ментальной энергией . В это время мы будем склонны склонные молниеносно действовать, не всегда прислушиваясь к голосу разума и способны наломать дров. Будьте внимательны!)
В период ретро-Меркурия жизнь нас заставит обратиться к своему прошлому. Нам придется решать задачи, с которыми мы когда-то не справились. Определиться с отношениями со старыми знакомыми и партнерами. Вернуться к прежней работе или увлечению.

Могут находиться давно потерянные вещи, приходить новости от давно забытых людей
Будет сложнее даваться обучение, изложение своих мыслей, как в письменной, так и в устной форме
Возможна потеря корреспонденции, проблемы с документами и банковскими переводами, срывы переговоров, поломка автотранспорта.
Стоит воздержаться от серьезных покупок, подписания договоров, начала новых важных дел.

Что же стоит делать в этот период?
Анализируйте старые дела, продумывайте, но не начинайте новые проекты.
Наведите порядок в делах и документах.
Встречайтесь со старыми друзьями и знакомыми. Всем удачи!)

Комментарии 1

Михаил  (mipon2)
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Спасибо! Постараемся учесть.
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