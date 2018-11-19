Ретроградный Меркурий

Планета Меркурий вступает в ретроградное движение 17 ноября и пробудет в ретро-движении до 07 декабря. Что же нам ждать от ретро-Меркурия?





Меркурий сейчас находится в Стрельце, настраивая нас на активные действия, и заряжая ментальной энергией . В это время мы будем склонны склонные молниеносно действовать, не всегда прислушиваясь к голосу разума и способны наломать дров. Будьте внимательны!)

В период ретро-Меркурия жизнь нас заставит обратиться к своему прошлому. Нам придется решать задачи, с которыми мы когда-то не справились. Определиться с отношениями со старыми знакомыми и партнерами. Вернуться к прежней работе или увлечению.



Могут находиться давно потерянные вещи, приходить новости от давно забытых людей

Будет сложнее даваться обучение, изложение своих мыслей, как в письменной, так и в устной форме

Возможна потеря корреспонденции, проблемы с документами и банковскими переводами, срывы переговоров, поломка автотранспорта.

Стоит воздержаться от серьезных покупок, подписания договоров, начала новых важных дел.



Что же стоит делать в этот период?

Анализируйте старые дела, продумывайте, но не начинайте новые проекты.

Наведите порядок в делах и документах.

Встречайтесь со старыми друзьями и знакомыми. Всем удачи!)