Ретроградный Меркурий

Планета Меркурий вступила сегодня в ретроградное движение и пробудет в ретро-движении до 28 марта . Что же нам ждать от ретро-Меркурия?





Ретро- Меркурий сейчас находится в Рыбах и делает аспект соединения с Нептуном, также в Рыбах сейчас собрался стеллиум из нескольких планет. Это обозначает активное включение нашего подсознания и повышение чувствительности. В это же время активизируются подковерные игры, интриги, тайные переговоры и сплетни. Возможны иллюзии и обман. Опирайтесь на проверенную информацию, не доверяйте малознакомым людям. Не принимайте важных решений, и уходите от участия в интригах и тайных сговорах.



В период ретро-Меркурия жизнь нас заставит обратиться к своему прошлому. Нам придется решать задачи, с которыми мы когда-то не справились. Определиться с отношениями со старыми знакомыми и партнерами. Вернуться к прежней работе или увлечению.



Могут находиться давно потерянные вещи, приходить новости от давно забытых людей

Будет сложнее даваться обучение, изложение своих мыслей, как в письменной, так и в устной форме.

Возможна потеря корреспонденции, проблемы с документами и банковскими переводами, срывы переговоров, поломка автотранспорта. Стоит воздержаться от серьезных покупок, подписания договоров, начала новых важных дел. ⠀



Что же стоит делать в этот период?

Анализируйте старые дела, продумывайте, но не начинайте новые проекты. Доводите до конца уже начатые дела.

Наведите порядок в делах и документах.

Встречайтесь со старыми друзьями и знакомыми. Всем удачи!)