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Астрология и жизнь

16.11.2013 17:02 4 804 просмотра
Начинаю вести свой астрологический блог на уважаемом мной сайте banki.ru. Будучи финансистом по первой профессии, продолжаю с большим интересом следить за финансовым рынком России и Европы. Последние 15 лет занимаюсь астрологией и нумерологией. Предполагаю, что будет много скептиков в отношении астрологии здесь. НО, я практикующий астролог и наблюдаю за развитием различных бизнес и житейских ситуаций у моих клиентов. И вижу, что астрология великолепно работает. Существуют периоды, благоприятные для различных видов деятельности, а бывают периоды, когда, даже приложив массу усилий, хорошего результата мы не добьемся. Это моя вступительная статья о пользе астрологии smile:) . В своем блоге я буду выкладывать статьи о текущей астрологической ситуации, рассказы о гороскопах известных людей и астрологические прогнозы на каждый день.

Комментарии 4

К  (shlomo_chavez)
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Ольга, из двух слов - гороскоп и гироскоп, мне по душе второе smile:)

p.s. чуть не забыл, с левшами вы что делаете, лесом шлёте или индивидуально подходите?
Астролог Ольга Аристова  (olgafk2014)
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Костя, каждый имеет право иметь свое мнение smile:) об этом и написан этот пост! smile:) smile:) а ваше чувство юмора ценю! smile:)
К  (shlomo_chavez)
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Ольга, благодарю за оценку ч.ю. smile:flowers:
Не серчайте, диалог-то надо было с чего-то начинать! smile:yes!!!:
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