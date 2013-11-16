Астрология и жизнь

Начинаю вести свой астрологический блог на уважаемом мной сайте banki.ru. Будучи финансистом по первой профессии, продолжаю с большим интересом следить за финансовым рынком России и Европы. Последние 15 лет занимаюсь астрологией и нумерологией. Предполагаю, что будет много скептиков в отношении астрологии здесь. НО, я практикующий астролог и наблюдаю за развитием различных бизнес и житейских ситуаций у моих клиентов. И вижу, что астрология великолепно работает. Существуют периоды, благоприятные для различных видов деятельности, а бывают периоды, когда, даже приложив массу усилий, хорошего результата мы не добьемся. Это моя вступительная статья о пользе астрологии. В своем блоге я буду выкладывать статьи о текущей астрологической ситуации, рассказы о гороскопах известных людей и астрологические прогнозы на каждый день.