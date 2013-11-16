Сегодня полнолуние, окружающие могут реагировать слишком эмоционально на самые безобидные вещи. Будьте осторожны за рулем и при обращении с техникой. Удачный день для творчества и для поиска выхода из сложной ситуации. Воздержитесь от начала поездок и путешествий. Прекрасный день для встреч с друзьями. Будьте активны, проведите этот день так, как хотите, чтобы протекала ваша жизнь в будущем. Начиная с этого дня и по 03 декабря, можете позволить себе более плотное питание, однако, знайте меру! Всем удачного дня!