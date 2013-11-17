В этот день постарайтесь не спешить, не суетиться. Загляните в себя, прислушайтесь к своим желаниям, позвольте увидеть свои потребности. Сегодня вы сможете найти выход из сложной ситуации и наконец-то разобраться в том, что вас тревожило в последнее время. Найдите время, чтобы побыть на природе, немного расслабиться, восстановить силы. Не гневайтесь, не злитесь, храните внутреннее спокойствие. Прекрасный день для творчества. Хороший день для заключения контрактов, создания фирм. Обдуманные и спланированные заранее финансовые операции принесут прибыль. Всем удачного дня!