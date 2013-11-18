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Мой астропрогноз дня на Вторник 19 ноября

18.11.2013 15:11 1 541 просмотр
Этот день вам дарит удивительные возможности к реализации, главное - увидеть их. А для этого нужно действовать, но спокойно, без лишней спешки. «Одинокие сердца»- вас может ждать сегодня судьбоносная встреча, выходите в люди, не сидите дома! А для тех, у кого уже есть любимый человек, рекомендую устроить незабываемый романтический вечер, это только укрепит вашу связь! Сегодня удачный день для начала путешествий, для регистрации брака, для проведения презентаций. Хороший день для финансовых операций, однако, тщательно проверяйте все детали и пункты сделок и договоров!
Всем удачного дня! smile:)

Комментарии 1

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Не трогайте оголенных проводов мокрыми руками - они могут заржаветь!)
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