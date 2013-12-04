Мой астропрогноз дня на Четверг 05 декабря

В этот день постарайтесь прислушаться к своей интуиции и найдете ответы на многие беспокоящие вас вопросы. Будьте внимательны с окружающими людьми, постарайтесь не обидеть их нечаянно случайным словом. Это удачный день для нахождения и работы с информацией. Постарайтесь проанализировать уже начатые дела и выявить их слабые места. Продумайте - насколько эффективен ваш бизнес, и что можно сделать, чтобы его оптимизировать. Будьте осторожны: возможны иллюзии и обман. Воздержитесь от серьезных покупок. Всем удачного дня!