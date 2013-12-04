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Мой астропрогноз дня на Четверг 05 декабря

04.12.2013 15:15 2 450 просмотров
В этот день постарайтесь прислушаться к своей интуиции и найдете ответы на многие беспокоящие вас вопросы. Будьте внимательны с окружающими людьми, постарайтесь не обидеть их нечаянно случайным словом. Это удачный день для нахождения и работы с информацией. Постарайтесь проанализировать уже начатые дела и выявить их слабые места. Продумайте - насколько эффективен ваш бизнес, и что можно сделать, чтобы его оптимизировать. Будьте осторожны: возможны иллюзии и обман. Воздержитесь от серьезных покупок. Всем удачного дня!

Комментарии 2

Timka ***  (Timohka)
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Ольга!Признаю только точные науки,астрологию серьёзно не воспринимаю : )) У меня есть двойня ,родились в один день и один год,а прогнозы у нас разные.Почему? smile:))Хотя иногда происходят совпадения из года в год в ноябре начинаются проблемы...
Астролог Ольга Аристова  (olgafk2014)
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Важна полная дата, место рождения и время рождения до минуты!) Так что помимо одного дня и одного года имеет значение и точное время!)
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