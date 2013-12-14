Мой астропрогноз дня на субботу 14 декабря

Творческий день, постарайтесь найти время для любимого дела. Прекрасный день для поиска и усвоения новой информации, и для обучения. В бизнесе продумайте о новых путях развития вашей деятельности, расширения сферы влияния, заключении контрактов с новыми партнерами. Удачный день для заключения брака. В это день удастся исправить старую ошибку и наладить отношения с человеком, с которым вы были давно в ссоре. Всем удачного дня!)