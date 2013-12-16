Мой астропрогноз дня на вторник 17 декабря

Сегодня полнолуние, много энергии. В этот день вы сможете проявить себя в полной мере, сил хватит на все. Все немного напряжены, поэтому вероятны конфликты и ссоры. Вам могут внезапно открыться скрытые стороны различных ситуаций и близких людей. Но не спешите выяснять отношения, просто наблюдайте. Воздержитесь от рискованных финансовых сделок, подписания важных договоров. Не самый лучший день для начала поездок и путешествий. Всем удачного дня!