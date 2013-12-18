Мой астропрогноз дня на Четверг 19 декабря
18.12.2013 14:57
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В этот день появится много перспективных возможностей, постарайтесь их увидеть и суметь ими воспользоваться! Будьте активны - найдите время для фитнеса, прогулки, бассейна. Великолепный день для проведения презентаций, рекламных акций, представления своего проекта потенциальным инвесторам. Сегодня возможна судьбоносная встреча, действуйте, не сидите дома! Благоприятный день для заключения брака, помолвки. Всем удачного дня!)
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