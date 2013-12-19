Мой астропрогноз дня на пятницу 20 декабря

Непростой день, сегодня вы можете неожиданно получить то, что заслуживаете. Это касается, как хорошего, так и плохого. Возможны недоразумения, неожиданности, внезапная смена планов. Не огорчайтесь, это временно. День интриг и махинаций. Будьте внимательны при подписании договоров и важных документов. Внимательно просматривайте все детали и доп. соглашения к документам, прежде чем подписывать их. Контролируйте свои эмоции, постарайтесь не обидеть близких людей случайным словом. Неплохой день для начала поездок. Всем удачного дня!)