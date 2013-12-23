Мой астропрогноз дня на Вторник 24 декабря

Интересный день, сегодня вы окружены потоком новой информации, вам нужно выбрать то, что необходимо для дальнейшего движения вперед. Великолепный день для обучения, получения новых знаний, повышения квалификации. Запоминайте новые идеи, которые вам придут в голову сегодня - позже они могут оказаться весьма ценными для вас. Отличный день для начала путешествий, поездок и командировок. На работе стоит привести в порядок документы, архив, переписку. Хороший день для торговых операций. Всем удачного дня!)