Мой астропрогноз дня на Среду 25 декабря

Непростой день, постарайтесь его провести деятельно. Будет ощущаться напряжение и окружающие люди могут себя вести сегодня слишком агрессивно и вызывающе, постарайтесь не поддаваться на провокации. Избегайте мест массового скопления народа. В этот день вы сможете внезапно увидеть знакомого человека в непривычном свете. Будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми - не открывайте им душу. На работе займитесь решением дел, которые не удавалась ранее. Хорошо заниматься чисткой пространства - выбрасывайте ненужные вещи. Воздержитесь от серьезных финансовых операций. Избегайте ненужных разговоров и сплетен. Всем удачного дня!)