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Мой астропрогноз дня на Четверг 26 декабря

25.12.2013 14:38 4 659 просмотров
Активный день, великолепное время для творчества. Прекрасный день для презентаций, выставок. Сегодня вам удастся решить многие насущные задачи, провести сложные переговоры, убедить инвесторов. Будьте настойчивы, но тактичны. Удачный день для обучения и начала поездок. Для бизнеса хороший день для планирования текущей деятельности, обдумывания новых путей развития, создание проектов. Великолепный день для романтических свиданий и для заключения брака. Всем удачного дня!)

Комментарии 4

Константин Громадский  (Mussik)
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Спасибо Оленька! Назавтра я запланировал несколько серьёзных мероприятий. Сегодня просто поленился! И Вы меня очень вдохновили. Удачи! Костик smile:ura:
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Ольга вы можете написать в блоге прогноз на 2014 год для всех знаков зодиака для всех животных по китайскому гороскопу? )) Это, думаю, будет более интересно для многих. А ещё вы можете дать астропрогноз на 2014 год для банковской системы РФ в целом и конкретно, например, для сайта Банки.ру?
Астролог Ольга Аристова  (olgafk2014)
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Сеск, прогноз на год -об общих тенденциях наступающего года можно почитать в моих интервью-несколько из них выложены здесь и на моем личном сайте. Что касается, китайского гороскопа, то это другая школа астрологии, а я изучала и работаю по классической школе астрологии) удачи!)
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