Мой астропрогноз дня на Четверг 26 декабря

Активный день, великолепное время для творчества. Прекрасный день для презентаций, выставок. Сегодня вам удастся решить многие насущные задачи, провести сложные переговоры, убедить инвесторов. Будьте настойчивы, но тактичны. Удачный день для обучения и начала поездок. Для бизнеса хороший день для планирования текущей деятельности, обдумывания новых путей развития, создание проектов. Великолепный день для романтических свиданий и для заключения брака. Всем удачного дня!)