Об успехе, финансах, астрологии и нумерологии читайте мое новое интервью здесь:

http://starsbrandsmagazine.com/astrolog-olga-aristova-ob-astrologii-i-numerologii-i-o-zhizni-v-evrope-v-eksklyuzivnom-intervyu-vadimu-kormilicynu/