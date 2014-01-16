Мой астропрогноз на Четверг 16 января

Сегодня вы сможете легко проявить себя и все свои таланты. Хороший день для предоставления своего проекта потенциальным инвесторам или для устройства на работу. Вы сможете быть убедительным, завоевать доверие, отстоять свою точку зрения. Очень взрывоопасный день, могут возникать скандалы. Будьте осторожны, чтобы не обидеть близких людей случайным словом. Любая мелкая ссора может изрядно испортить вам сегодня репутацию, так что лучше воздержитесь от нее. В этот день вы внезапно сможете увидеть недостатки близкого человека. В бизнесе: будьте активны, действуйте, сверяя поступки со своей интуицией. Всем отличного дня!