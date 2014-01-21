Мой астропрогноз дня на Среду 22 января

Активный день, повышается интуиция и творческие силы. Проводите презентации, концерты, выставки. В этот день много сил, постарайтесь направить их в творческое русло. Стройте планы на будущее, проанализируйте свой опыт. Начатые сегодня дела будут успешными. Отличный день для того, чтобы отправиться в поездку или командировку. Бизнес: действуйте, будьте деятельными и доверяйте своему внутреннему голосу. Хороший день для проведения переговоров. Вечером постарайтесь пообщаться со старшими родственниками. Всем удачного дня!)