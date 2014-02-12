Мой астропрогноз дня на Четверг 13 февраля

Проведите этот день так, как вы мечтаете, чтобы проходила ваша жизнь в будущем. Сил очень много, направьте их на благие дела. Если ощущаете избыток энергии, сходите в спортивный зал. В этот день можно будет в полной мере проявить себя, убедить в правильности своей точки зрения. Сегодня не стоит отправляться в дальние поездки и путешествия. Бизнес: если вы давно собирались сделать решительный шаг, то сегодня самое время решиться на него. Представляйте свои проекты потенциальным инвесторам. Отличный день для презентаций, свадеб, торжеств. Всем удачного дня!