Мой астропрогноз дня на Четверг 20 февраля
19.02.2014 14:21
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Энергетически мощный день, отлично подходящий для соревнований, активной физической работы, фестивалей и конкурсов. Творческий день, найдите время для своего любимого занятия. Прислушайтесь к интуиции, она сможет подсказать вам ответы на наболевшие вопросы. Воздержитесь от крупных незапланированных трат. Вечер посвятите общению со старшими родственниками. Бизнес: отличный день для активных совместных действий и мероприятий. Всем удачного дня!)
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