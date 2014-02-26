Мой астропрогноз дня на Четверг 27 февраля

Девизом этого дня может стать: Что посеял, то и пожал. С вами могут происходить различные неожиданные события, их характер целиком зависит от тех поступков, которые вы совершали в этом месяце. Благоприятный день для всех дел, активно завершайте все уже начатое раньше. Удачный день для начала поездок и путешествий. Отличный день для творчества и для различных экспериментов. Будьте деятельны - не сидите на месте. Бизнес: не планируйте крупных вложений. Всем удачного дня!)