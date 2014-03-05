Мой астропрогноз дня на Среду 05 марта

Все события, которые происходят сегодня, это следствия ваших прошлых мыслей и поступков. В этот день есть большая вероятность встречи своей «второй половинки», встречи этого дня могут быть не случайны. Постарайтесь найти время для общения с детьми, сходите с ними на прогулку в парк. Удачный день для начала поездок и путешествий. Бизнес: хороший день для кардинальных изменений - смены офиса, изменения концепции бизнеса. Всем удачного дня!)