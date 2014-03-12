Мой астропрогноз на четверг 13 марта

Интересный и творческий день, отличное время для обучения и бесед с мудрыми людьми. Очень плодотворный день для всех видов творчества. Больше читайте и изучайте различные источники информации, вам удастся почерпнуть много нового и полезного. Бизнес: открывайте новые сферы деятельности, подписывайте новые контракты и расширяйте границы своего бизнеса. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем отличного дня!)