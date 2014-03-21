20-21 марта 2014 года

20 марта — особый момент года. Именно в этой точке сходятся разные календари: солнечный, астрологический, авестийский. Наступает время обновления: краткий миг, когда каждый получает шанс что-то исправить в своей судьбе, изменить жизненный сценарий, освободиться от груза проблем. В этот день рекомендуется чистить личное пространство: избавляться от лишних и ненужных вещей, провести генеральную уборку в доме. А самое главное мысленно программировать себя на новые жизненные свершения и на позитивные события. Влияние этого дня сохранится и 21 марта.