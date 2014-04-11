Затмение 15 апреля

15 апреля 2014 года - особый день, нас ожидает лунное затмение и полнолуние. К этому времени на небе образуется планетная конфигурация - Большой кардинальный крест, сформированный планетами Уран-Плутон, Юпитер - Марс. Особое влияние это затмение может оказать на представителей Знаков Овна, Рака, Весов, Козерога. Те, у кого есть личностные планеты в этих Знаках, могут ожидать сложности. У них может возникнуть резкое желание что-то предпринять, изменить. Это трудное время для взаимоотношений, как личных, так и деловых. Уже достигнутые соглашения будут оспариваться, эмоциональный фон обострится, что приведет к обострению конфликтов, смене окружения и стремлению к нарушению соглашений.