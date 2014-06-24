Астропрогноз на среду 25 июня

Активный день, вы почувствуете прилив энергии, постарайтесь направить ее на решение самых сложных проблем и задач. В этот день старайтесь культивировать в себе только добрые мысли и положительные эмоции. Сегодня нельзя быть пассивным. Анализируйте поступающую информацию, она может вам пригодиться в дальнейшем. Воздержитесь от разрушительных действий. Бизнес: не форсируйте события, ищите новые пути решения старых проблем. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)