Солнце вошло в Знак Зодиака Рак. И я хочу несколько слов сказать о людях, рожденных под этим знаком. Итак, Рак - знак Воды, который сосредотачивает внимание на внутренней жизни человека. Люди, родившиеся под этим Знаком, обладают хорошей интуицией, эмоциональной восприимчивостью, скрытой энергией, которая проявляется при попытках нарушить личное пространство. Ракам свойственна привязанность, зависимость от того, к чему он привык.Окружающим людям Рак может показаться капризным, чувствительным, сентиментальным и обидчивым. Их настроение меняется по непонятным для других причинам. Благодаря сильной Луне, Рак привязан ко всему тому, что делает его жизнь устойчивой: матери, родному дому, Родине, близким людям, привычному укладу жизни. Раки консервативны, а от житейских бурь они прячутся в свое уютное домашнее гнездышко. Им свойственна мягкость и сентиментальность, чувствительность и мечтательность, романтичность и поэтичность. Рак не принимает активных действий, а ждет, пока сформируются нужные для него условия. Представителям этого Знака от природы дана способность адаптироваться в обществе. В тот момент, когда в их жизни наступает черная полоса, Раки ищут в своих иллюзиях замену реальной жизни, стремятся к уединению и могут впасть в депрессию. Они застенчивы, неразговорчивы и им сложно воспринимать четкую сухую информацию, так как у них эмоциональное восприятие действительности. Знаменитые люди, рожденные под этим Знаком: Юлий Цезарь, Марсель Пруст, Джон Рокфеллер, Марк Шагал, Владимир Маяковский, Эрнест Хэмингуэй, Анна Ахматова, Джина Лоллобриджида, Пьер Карден, Джорджио Армани, Том Хэнкс, принцесса Диана, Мэрил Стрип. Поздравляю всех Раков с наступающим днем рождения, и желаю счастья, любви, творческой реализации в жизни!