Директный Меркурий

Планета Меркурий вышла в прямое движение из ретроградного, и находится сейчас в знаке Близнецов. Особенности этого периода времени. Для нас откроются возможности много добиться, но для этого нужно будет приложить усилия. Постепенно к нам будут приходить новые идеи, которые мы с успехом сможем внедрить в жизнь. Но при этом к поступающей на данном этапе информации надо относиться осторожно и проверять ее. И очень важно прислушиваться к своему внутреннему голосу и действовать в соответствии с ним. Всем удачи!)