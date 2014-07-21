18 июля транзитная Венера вошла в Знак Зодиака Рак и пробудет здесь до 12 августа. В этот период времени в нас просыпается особенно сильное желание любить и дарить свою любовь. Растет потребность иметь семью, свой уютный дом и деток. Это отличное время для обустройства дома, покупки мебели и предметов обихода, проведения ремонта. Укрепляются родственные связи, хорошее время для праздников в кругу семьи. Среди негативных аспектов этого периода можно отметить наше желание идеализировать партнера, строить розовые мечты, забывая о реальности. Усиливается обидчивость и капризность, необходимо держать себя в руках, и не требовать от близких людей слишком много. Всем удачи!)