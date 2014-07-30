Марс в Скорпионе

27 июля 2014 после длительного нахождения Марса в Весах, эта планета, вошла в Знак Скорпиона и пробудет до 14 сенября 2014 года. Сперва это грозит всплесками агрессивности, различного рода аварийности, а также буйством водной стихии, активизацией движения земной коры, вулканов и других подземных явлений. Особенно опасны первые недели транзита Марса по Скорпиону – потом энергетика выровняется. Марс в этом Знаке силен, но здесь очень велика зависимость от других людей, склонность к коллективному психозу, поскольку легко активизируется «синдром толпы». Поэтому во время прохождения Марса через Скорпион – каждому нужно стремиться к осознанности в своих поступках. Также в Скорпионе находится Сатурн – планета мудрости и осторожности, и Марс, встретившись с ней в последней декаде августа, отчасти охладит свой пыл. Всем удачи!)