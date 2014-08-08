10 августа нас ожидает уникальное астрологическое явление-суперлуние! За счет постоянного вращения Земли и Луны, точка перигея совпадает с моментом полнолуния. В этот момент мы можем наблюдать очень красивый астрологический момент-суперлуние. Луна становится намного ярче и красочнее, чем в обычное полнолуние. Одновременно с этим шесть планет окажутся связанными между собой сложными аспектами. Это очень неблагоприятный период. Последнее суперлуние было 12 июля и сопровождалось мощным землетрясением в Китае. Поэтому в период с 8 по 11 августа не стоит планировать важных дел, надо беречь здоровье свое и ваших близких, не перегружаться. Быть предельно осторожным за рулем, на дорогах и в поездках. Беречь свою нервную систему. Всем удачи!)