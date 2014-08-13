Астропрогноз на Четверг 14 августа

Сложный день, напряжение витает в воздухе. Избегайте мест скопления народа, возможны конфликты и воровство. Не выясняйте отношения, не провоцируйте на негатив и не ссорьтесь. Новые предложения могут казаться привлекательными, но не спешите верить им. Обязательно почистите энергетику дома и рабочего места. Бизнес: от серьезных финансовых операций лучше отказаться. Неудачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)