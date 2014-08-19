Астропрогноз на 20 августа

По возможности проведите этот день пассивно, постарайтесь не загружать себя работой, расслабиться и побыть наедине с собой. На период времени с 7 часов утра до 13 часов по Москве не планируйте важных дел. Прислушайтесь к своей интуиции и обратите внимание на знаки судьбы. Найдите время для того, чтобы провести его с членами семьи. Бизнес: воздержитесь от серьезных финансовых сделок и подписания важных документов. Нейтральный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)