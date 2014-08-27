Астропрогноз на 28 августа

Непростой день, если жизнь будет перед вами сегодня ставить проблему выбора - не спешите делать его. Лучше поразмышляйте над тем, в правильном направлении вы сейчас двигайтесь или нет? Хороший день для небольшого шопинга, можете купить себе что-нибудь красивое из одежды или предметов интерьера. Бизнес: обрабатывайте и анализируйте новую информацию по вашей деятельности. Нейтральный день для начала поездок и путешествий. Всем удачи!)