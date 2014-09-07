Меркурий в Весах

2 сентября Меркурий перешел в Весы, он пробудет в этом знаке до 27 сентября. В это время возрастет число встреч как деловых, так и личных, люди больше посещают общественные и культурные мероприятия, где можно завести новые связи, пообщаться, познакомиться. Не стоит в это время проявлять требовательность и категоричность. Лучше проявить особый такт и умение считаться с интересами окружающих. Наша способность к аналитическому анализу несколько ослабляется. Мы будем давать всему более эмоциональную оценку, и зависеть от собственных предпочтений, что будет вести к субъективности и пристрастности. Всем удачи!)