9-11 сентября аспекты планет

С 09 по 11 сентября формируется сложный аспект между Нептуном и Венерой. Будьте осторожны при выполнении финансовых сделок и операций- возможны обман и мошенничество. Нам сложнее будет реалистично оценивать происходящую ситуацию. Опасайтесь нелегальных сделок. В это время все тайное может внезапно стать явным. Поэтому, если у вас есть тайные дела или связи, будьте осторожны. Также необходимо быть внимательными с дозировкой лекарств, свежестью продуктов, дозировкой алкоголя. Всем удачи и терпения!)