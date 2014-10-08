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Лунное затмение

08.10.2014 15:30 3 733 просмотра
Сегодня, 08 октября нас ожидает лунное затмение и полнолуние. В этот период не стоит начинать принципиально новые проекты, следует быть очень осторожными к финансовым обещаниям, все перепроверять и воздерживаться от самостоятельных важных решений и изменений. Любое значительное событие, которое происходит в это время, имеет большее значение, чем вам может показаться на первый взгляд. Новые люди, идеи, проекты, которые входят в вашу жизнь сейчас, могут задержаться надолго. События, которые происходят накануне и в период затмения, как правило, сложно контролировать. К вам может поступать новая неожиданная информация, не реагируйте сразу же на нее, наблюдайте и анализируйте. В этот период не стоит отправляться в дальние поездки. Постарайтесь сохранять спокойствие, не спешить и не нервничать.
Для каждого человека в отдельности сила влияния Затмения зависит от того, в каком поле гороскопа оно происходит, и какие аспекты планеты и элементы натальной карты образуют к точке Затмения. Поэтому, вовсе не обязательно, что вы ощутите на себе всю палитру сложного влияния этого Затмения. Всем удачи и терпения!

Комментарии 3

JulaD  (JulaD)
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спасибо!
Тамара Лещинская  (LTI13)
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Уважаемая Ольга, подобные астрологические рекомендации даются хотя бы ДО, а не ПОСЛЕ уже свершившегося события. smile:D
Астролог Ольга Аристова  (olgafk2014)
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Тамара, влияние затмения будет продолжаться еще как минмум две недели, так что у вас достаточно времени, чтобы насладиться последствиями!)))
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