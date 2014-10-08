Лунное затмение

Сегодня, 08 октября нас ожидает лунное затмение и полнолуние. В этот период не стоит начинать принципиально новые проекты, следует быть очень осторожными к финансовым обещаниям, все перепроверять и воздерживаться от самостоятельных важных решений и изменений. Любое значительное событие, которое происходит в это время, имеет большее значение, чем вам может показаться на первый взгляд. Новые люди, идеи, проекты, которые входят в вашу жизнь сейчас, могут задержаться надолго. События, которые происходят накануне и в период затмения, как правило, сложно контролировать. К вам может поступать новая неожиданная информация, не реагируйте сразу же на нее, наблюдайте и анализируйте. В этот период не стоит отправляться в дальние поездки. Постарайтесь сохранять спокойствие, не спешить и не нервничать.

Для каждого человека в отдельности сила влияния Затмения зависит от того, в каком поле гороскопа оно происходит, и какие аспекты планеты и элементы натальной карты образуют к точке Затмения. Поэтому, вовсе не обязательно, что вы ощутите на себе всю палитру сложного влияния этого Затмения. Всем удачи и терпения!