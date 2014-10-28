Астропрогноз на Среду 29 октября

Напряженный день, рациональность и сухость проявятся, как в деловых, так и в личных отношениях. Поэтому постарайтесь быть корректными с близкими людьми, чтобы случайно не ранить их обидным словом. Воздержитесь от любых просьб, велика вероятность отказа. Постарайтесь меньше говорить и больше слушать. Отличное время для творчества: для поэтов и писателей. Бизнес: благоприятное время для скрупулезной работы над документами. Всем хорошего дня!)