Астропрогноз на 06 ноября

Четверг 06 ноября

Энергетически очень мощный день, сил много. Но влияние этого дня таково, что нам захочется лениться и предаваться безделью. И наша задача в себе эту лень преодолеть и заняться активной деятельностью. Прислушайтесь к своей интуиции и обращайте внимание на Знаки Судьбы: обрывки случайных фраз, цитаты из фильмов, книг, рекламы. Хорошее время для встреч с друзьями. Бизнес: работайте с банковскими счетами, пополняйте их, занимайтесь организационными вопросами. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)