Астропрогноз на 14 ноября

Четверг 13 ноября

День интересный, но не однозначный. Сегодня повышаются творческие силы и интуиция. Нам захочется блистать, быть особенно привлекательными и обаятельными, и демонстрировать себя во всей красе. День полон энергии, сосредоточьтесь на важных делах и действуйте! Правда учтите, что, благодаря напряженному аспекту между Венерой и Сатурном, окружающие люди будут настроены скептически, и пропускать все события через жесткую призму разума и логики. Бизнес: хороший день для проведения презентаций, рекламных мероприятий. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)