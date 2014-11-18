Меркурий в Скорпионе

Некоторое время назад Меркурий вошел в Знак Скорпиона и пробудет в этом Знаке до 29 ноября. Меркурий, проходя по знаку Скорпиона, порождает в людях стремление докопаться до истины во что бы то ни стало. Они становятся подозрительными, во всём ищут второй, а то и третий смысл. Не доверяют ничему: ни получаемой информации, ни уверениям, ни авторитетам. Они понимают, что за внешним, видимым, таится внутреннее, скрытое и хотят до этого докопаться. Нередко в эти дни людей обуревают мрачные мысли о бренности бытия и хрупкости человеческой жизни. Кто-то в такие дни может подумать о тщетности своих усилий и бессмысленности существования. Хорошо, если в такое время рядом с ними окажется мудрый человек, закалённый жизненными невзгодами, который объяснит им смысл всего сущего на земле. Отношения могут проходить испытания на прочность, так как при Меркурии в Скорпионе люди становятся слишком критичными, несдержанными на слова. В это время им свойственны крайности в решениях и поступках. Сделав далеко идущие выводы, они не желают слышать никаких возражений, объяснить им что-либо часто просто невозможно. Нередко подсознательно они ищут факты, которые могут взбудоражить их, чтобы было о чём думать и по чему страдать. Берегите себя и близких!))