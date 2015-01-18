Меркурий в Водолее

Меркурий недавно перешел в Знак Водолея и пробудет в этом Знаке до 14 марта, что же нам ждать от этого транзита? В это время проявляется максимальная свобода в сфере общения. Даже стеснительные люди хотя бы немного раскрепощаются, становятся более непосредственными. Пропадает панических страх некоторых людей перед начальством. В эти дни люди начинают живо интересоваться новинками во всех областях жизни и деятельности, современными технологиями, эзотерикой. Они с удовольствием общаются носителями этих знаний, пытаются сами приобщиться к ним. В это время мышление выходит за рамки привычного, зачастую появляются парадоксальные идеи, могут неожиданно поменяться планы. Люди этому особо не сопротивляются, так как подсознательно все хотят и ждут перемен, в эти дни буквально чувствуется, что вот-вот произойдёт что-то необычное, будоражащее ум. У многих в эти дни наступают прозрения или озарения. Особенно хорошо генерируются идеи, когда люди находятся в группе, в эти дни хорошо «работает» коллективное мышление. На этом транзите мир часто узнаёт о новых открытиях и необычных необъяснимых явлениях. В отношения также входит что-то новое, люди начинают замечать в партнёре то, чего не замечали раньше, становятся особенно внимательными и наблюдательными. Легче завязываются знакомства, появляется желание поразить сознание партнёра чем-то необычным, что нередко удаётся. Хотя возможны и неожиданности, и недоразумения. Негативные аспекты могут вызывать в людях желание выделиться, шокировать, других. Это может выражаться в эпатаже, вычурной манере выражать свои мысли. Чем меньше слушатели понимают о чём идёт речь, тем большее удовольствие испытывает говорящий, ощущая себя чуть ли не гением. Сенсации часто оказываются дутыми, связи – неустойчивыми. Старые отношения могут рушиться. Используйте планетарные влияния себя во благо!)