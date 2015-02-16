О том, как выбрать идеальный город для проживания, для того, чтобы удача сопутствовала вам. И где лучше встречать свой день рождения, чтобы год был удачным, я рассказала в прямом эфире телеканала Мир 24
смотрите здесь: http://youtu.be/dQ9cFylNJlc