Астропрогноз на 19 февраля

Сегодня новолуние, настраивайте себя на позитив и стройте планы на предстоящий месяц. Займитесь уборкой и очищением дома и рабочего места, выбросите все ненужные вещи. Запоминайте новые идеи, мысли и людей этого дня. А аспект между Нептуном и Луной отправит нас в мир фантазий, мы будем грезить наяву. Эмоции будет захлестывать через край, мы станем намного ранимее. Нелегко будет держать баланс эмоций, но необходимо это сделать. Будьте внимательны со своими близкими людьми, постарайтесь не обидеть их грубым словом. Бизнес: составляйте бизнес-план. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)