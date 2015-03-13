Последние тенденции Миланской недели моды и астрология, эту тему мы обсудили с ведущими канала ТВЦ на этой неделе. Я отметила самые актуальные тренды этой весны. Мое интервью для канала ТВЦ смотрите здесь: http://nastroenie.tvc.ru/nvideo.aspx?faid=814a9d74-5ec6-4112-9eeb-f39694d6ed11&fn=0&date=11.03.2015