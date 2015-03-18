Затмение 20 марта 2015 года

Полное затмение Солнца произойдет 20 марта 2015 года. Cолнечные затмения оказывают на нас большое влияние. Может возникнуть чувство неопределенности, тревожности. Воздействия затмения, как правило, ощущаются за две недели до него и 2 недели после, поэтому надо быть внимательнее к себе. Не рекомендуется начинать ничего нового, открывать бизнес, делать операции, начинать лечение, вступать в брак, планировать серьезные мероприятия. Болезни могут возникнуть или обостриться, если позволить негативным мыслям захватить вас. Чтобы спокойно миновать непростой период, важно окружить себя приятными вещами, и снизить нагрузки на работе. Действие данного астрономического события особенно сильно могут ощутить люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, склонные к сильным эмоциональным переживаниям. Солнечное затмение 20 марта 2015 года происходит на 29 градусах зодиакального знака Рыбы. Особенную значимость ему придает то, что точка затмения менее, чем на один градус отстоит от точки весеннего равноденствия. С точки зрения астрологии, солнечные затмения закладывают программу нового цикла как общественного, так и личного развития. В это время следует внимательно отслеживать все происходящие ситуации, встречи и новые идеи. Нужно помнить – всякое событие,приходящееся на затмение, является более важным, чем мы можем предположить поначалу. Затмение подчёркивает значимость событий и серьёзность его последствий. Идеи, предложения, проекты и люди, которые входят в нашу жизнь в«сезон» затмений, становятся частью нашей жизни на длительный период. Затмение 20 марта делает акцент года на теме здоровья, как физического, так и духовного. В восприятии людьми событий может недоставать рационального подхода. Иллюзии, эмоции и идеологические надстройки будут мешать видеть обстоятельства в истинном свете. Нужно не поддаваться информационному и психологическому давлению, избегать отношений, которые ставят вас в зависимость. Необходим рациональный подход, нужно соблюдать внутреннюю честность и нравственную чистоту, чтобы уметь отличать возможности от искушения. Во время затмения выходит огромное количество энергии, но то, как она будет использована, зависит от конкретного человека и личных усилий. Для каждого человека в отдельности сила влияния Затмения зависит от того, в каком поле гороскопа оно происходит, и какие аспекты планеты и элементы натальной карты образуют к точке Затмения. Поэтому, вовсе не обязательно, что вы ощутите на себе всю палитру сложного влияния этого Затмения. И все же, если всем нам удастся пребывать в гармонии с собой и окружающим миром в период Весеннего равноденствия и полного Солнечного затмения, то многих неприятностей удастся избежать! Чтобы узнать о влиянии этого Затмения на конкретного человека, необходимо построение натальной карты и всесторонний анализ транзитов планет. Всем удачи и используйте планетарные влияния себе на пользу!)