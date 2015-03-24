Астропрогноз на 25 марта

Среда 25 марта

Еще один отличный день, время гармонии и любви. Если давно накопились обиды и непонимание с близкими людьми, это отличный день для примирения. Прислушайтесь к своей интуиции и сможете получить ответы на многие вопросы. А великолепный аспект между Солнцем и Сатурном настроит нас на волну разумного восприятия жизни, откроет большие возможности для самопознания и индивидуальной работы, требующей концентрации внимания. Бизнес: занимайтесь составлением документации и аналитической работой. Всем хорошего дня!)