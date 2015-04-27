Астропрогноз на 28 апреля

Вторник 28 апреля.

Энергетически сильный день, планируйте на этот день те дела, которые удастся завершить в течение дня. Если чувствуете в себе избыток энергии, отправляйтесь в спортивный зал или займитесь физической работой. Постарайтесь не критиковать близких людей без причины и быть терпимыми к чужому мнению. Из-за повышенной агрессии и напряженности возможно возникновение конфликта на пустом месте. Будьте предельно осторожны на дорогах и за рулем. Бизнес: занимайтесь составлением отчетов и документов. Всем хорошего дня!)