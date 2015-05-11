Аспект между Венерой и Нептуном- 11-21 мая

С 11 по 21 мая Венера формирует благоприятный аспект с Нептуном. Этот аспект разбудит в нас романтизм, желание любить и быть любимыми. А также усилит интуицию и разожжет наше воображение. В это время у нас будет большое желание принимать желаемое за действительное и строить замки на песке. Поэтому постарайтесь быть трезвыми и рациональными в своих оценках, и не делать поспешных выводов. Будьте осторожны по отношению к новым событиям и людям, входящим в вашу жизнь в этот период. Используйте планетарные влияния себе во благо!)