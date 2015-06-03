Астропрогноз на 04 июня

Четверг 04 июня.

Активный день, который может подарить новые возможности. Но не спешите сразу браться за них. Сначала, как следует, все взвесьте, и оцените. И действуйте сегодня, не спеша, без лишних эмоций и суеты. Также это великолепный день для творчества и для поиска нестандартных решений. В помощь этому и сегодняшний отличный аспект между Нептуном и Луной, который активизирует нашу интуицию, чувствительность и романтизм. Бизнес: проводите переговоры и налаживайте связи. Удачный день для начала поездок и путешествий. Всем хорошего дня!)