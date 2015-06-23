Аспекты этой недели

В эти дни формируется ряд великолепных планетарных аспектов, влияние которых продлится вплоть до конца месяца. Что нам ждать? Это удачное время для начала новых проектов, связанных с информацией, интернетом и печатью. И благоприятное время для новых деловых и романтических знакомств. И также это отличный период для того, чтобы попробовать что-то принципиально новое в жизни, стереть шаблоны и стандарты, и выйти на следующий уровень. Используйте планетарные влияния себе во благо и всем удачи!))